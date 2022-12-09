Всемирно известная актриса, модель и светская львица Моника Беллуччи уже не так часто показывает, как участвует в новых проектах. Тем не менее, каждый образ звезды получает множество хвалебных слов, ведь Моника умеет подбирать наряды.
Последние несколько лет исполнительница предпочитает одежду исключительно в черных тонах без лишней откровенности и броских деталей. Монике достаточно подобрать классический костюм или платье с вырезом, чтобы впечатлить свежим и цветущим видом.
Примечательно, артистка одна из немногих, кто отказывается от уколов красоты до сих пор:
«Роскошная была и будет; Женщинам надо управлять возрастом; Уффф…такая красота; Люблю тебя; словно итальянская Афродита; Супер!🔥; Мои глаза слепнут от нее; что-то вроде особенного момента; Шикарная женщина ❤️; Красота и стиль вне времени».
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При этом в Инстаграм звезда всегда старается показывать исключительно трендовые образы на глянцевых кадрах.
Также модель показала стильный образ в черном костюме с вырезами на бедрах.
Напомним, юная дочь Моники Беллуччи в дизайнерском топике легко превзошла звездную маму
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