Юная дочь Моники Беллуччи с первого же выхода в свет рядом с мамой покорила цветущим видом и невероятной красотой. Причем Дева сразу получила предложения для модных показов и рекламных съемок.

Недавно также стало известно, что Дева Кассель, дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, пойдет по стопам своих родителей и дебютирует в кино после модельного дебюта.

«Нам не терпится увидеть это, а вам?» - спрашивают у поклонников в сети.

Многие бурно отреагировали на этот счет:

«Еще одна девушка, для которой открыты все двери, пока какой-нибудь талантливый человек мечтает стать моделью или актрисой 🙌; Слишком взволнован 😍; Великолепная; Нам плевать...; Для других это намного сложнее!!! 😒; Еще одна девушка из...😮; Это немного помогает стартовать в этой профессии, когда у тебя знаменитые родители-актер!!!; какое отсутствие разнообразия! после родителей, дочерей…. неудивительно, что кинотеатры пусты, всегда одни и те же лица».

Также Дева поделилась фото, где позировала в сапогах и боди. Звезда опубликовала несколько фото, где пленила каждым изгибом.

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