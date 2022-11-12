Юная дочь Моники Беллуччи после первого появления на красной дорожке получила множество хвалебных комплиментов, касающейся ее внешности. Сразу после этого девушку пригласили модные дома для рекламы своих нарядов.

Сейчас Дева все чаще сотрудничает с известными брендами и снимается для обложек журналов. Недавно для Китайской версии NYLON magazine Кассель-младшая покрасовалась в довольно оригинальном наряде. Двухцветные брюки с накладками и черный топ с аккуратными стяжками преобразили бунтарский образ Девы.

«Белла; блин обожаю ее😍 она такая милая; есть нотка привлекательности; это талант от мамы; есть что-то уникальное не от Моники; Принцесса 💗; Очень красиво ❤️; так красиво 😍; просто счастлив быть здесь; Просто великолепно!; так весело😍» - пишут в сети.

Также стало известно, как Дева получила свою первую сольную обложку Vogue. Девушка появилась в новом номере турецкого издания. Стоит отметить, что этим летом девушка снималась для журнала, но для итальянского номера.

Поклонники уже считают, что по темпам развития своей модельной карьеры Дева уже обогнала Монику Беллуччи, ведь ее мама появилась на обложке данного журнала в 24 года, тогда как ее дочь – в 18.

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