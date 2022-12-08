Популярна співачка Тіна Кароль все більше привертає увагу до себе за допомогою простих життєвих кадрів без глянцевого блиску. Цього разу артистка поділилася після роботи новим чином в єдиному стилі.

В чорному костюмі і світлого взуття Тіна покрутилася перед камерою і продемонструвала, заради чого весь час тренувалася. Відомо, що артистка досить часто сидить на дієті і займається в особистому залі, щоб повністю присвятити себе тренувань без зайвої уваги.

Зазначимо, Тіна також захоплена йогою, про що не раз розповідала. Кадри в чорному костюмі і без модних прикрас сподобалися багатьом фанатам.

«Коли знайшла дзеркало!» - пише Тіна під новими знімками.

Шанувальники висловили свою думку в Телеграм: «Яка гарна; Найкраща; красуня; Любов🤍; Доброго вечора! ❣️; такі стегна класні👍🤍; Наша Тіночка; на першому фото якийсь побитий кошеня; худенька-малятко; Солодка; у вас теж холодно?; Сонечко 🤍😻; Яка худенька».

Артистка також стала показувати свої тренування, ділячись кадрами з спортзалу. В чорних лосинах і маленькому топі, Тіна записала ролик без всяких фільтрів. Звертаючись до фанатів, вона побажала усім сил і, головне, щоб було світло.

Нагадаємо, Тіна Кароль у цьому році не потрапила в журі Нацвідбору " Євробачення-2023.

Також повідомлялося, що вибухнув перший скандал на Нацвідборі - дісталося Джамалі і Тіни Кароль.