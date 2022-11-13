В этом году Каналош отправился на Нацотбор как сольный артист Lue Bason, но решил отказаться от участия еще до объявления финалистов.

На своей странице в Instagram певец разместил видеообращение, в котором "наехал" на Суспільне и якобы осудившую его Джамалу и заявил, что пожалел, что в третий раз пошел на Национальный отбор Евровидения.

Выяснилось, что Lue Bason просил Суспільне заранее сказать ему, прошел ли он в финал, ведь ему нужно закончить песню, договориться с дистрибьютором о релизе и "продумать очень многое, чтобы за него проголосовали", но его просьбу проигнорировали. Разъяренный артист рассекретил имена артисток, которым гарантировано место в прямых эфирах – Jerry Heil и KRUTЬ.

Также Каналош возмутился, что в жюри Нацотбора Евровидения-2023 снова взяли Джамалу. По его мнению, в прошлом году певица засудила его группу Cloudless.

"В течение нашего выступления Джамала болтала с Лодыгиным, практически все выступление, или сидела в телефоне. Это видно на видео. Ты мне ставишь самый низкий балл, и ты даже не смотрела мое выступление. Это просто наглость, это свинство", – заявил Юрий.

Он также унизил Тину Кароль, назвав ее "блондой", поставившей самый низкий балл - двойку.

Напомним, Тина Кароль вылетела из жюри Нацотбора Евровидения и сразу отреагировала.

Как сообщала Politeka, Тарас Тополя из "Антитела" раскрыл свой самый главный страх в роли члена жюри Нацотбора.

Также Politeka писала, что Вакарчук честно высказался о Евровидении и Kalush Orchestra.