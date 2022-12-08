Популярная певица Тина Кароль все больше привлекает внимание к себе при помощи простых жизненных кадров без глянцевого лоска. В этот раз артистка поделилась после работы новым образом в едином стиле.
В черном костюме и светлой обуви Тина покрутилась перед камерой и продемонстрировала, ради чего все время тренировалась. Известно, что артистка довольно часто сидит на диете и занимается в личном зале, чтобы полностью посвятить себя тренировкам без лишнего внимания.
Отметим, Тина также увлечена йогой, о чем не раз рассказывала. Кадры в черном костюме и без модных украшений понравились многим фанатам.
«Когда нашла зеркало!» - пишет Тина под новыми снимками.
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Поклонники выразили свое мнение в Телеграм: «Какая красивая; Лучшая; красавица; Любов🤍; Доброго вечора! ❣️; такие бедра классные👍🤍; Наша Тиночка; на первом фото какой-то побитый котенок; худышка-малышка; Солодка; у вас тоже холодно?; Сонечко 🤍😻; Какая худенькая».
Артистка также стала показывать и свои тренировки, делясь кадрами из спортзала. В черных лосинах и маленьком топе, Тина записала ролик без всяких фильтров. Обращаясь к фанатам, она пожелала всем сил и главное, чтобы был свет.
Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.
Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.