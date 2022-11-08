Тина Кароль не попала в новый состав жюри Нацотбора на Евровидение-2023, и это удивило многих фанатов Нацотбора.

Напомним, 7 ноября, завершился опрос в приложении Дия по поводу претендентов в жюри на Нацотбор. По его результатам больше голосов поддержки получили Тарас Тополя — лидер группы «Антитела», доброволец 130 батальона Сил территориальной обороны ВСУ, певица и автор песен Джамала, а также фронтвумен рок-группы «The HARDKISS» Юлия Санина.

Всего в опросе приняло участие более 500 тысяч пользователей.

Немного голосов не хватило Тине Кароль и она, заняв четвертую строчку, не смогла войти в тройку.

Это, как оказалось, некоторых пользователей соцсетей удивило, а некоторых даже порадовало:

«Люди, спасибо, что нет Кароль», «Ого, Тину продинамили! Вот это нежданчик», «Наконец-то не будет Кароль, достала».

Также пользователи соцсетей радуются, что в жюри попал Тарас Тополя и Юлия Санина и выражают возмущение, что не будет Екатерины Павленко из группы Go_A, кандидатура которой также была в голосовании:

«Екатерина Павленко ван лав, очень жаль», «В следующий раз пожалуйста сами выбирайте жюри, потому что это битва фанбаз».

В то же время некоторые вспомнили, что говорил Тополь в адрес песни Екатерины «Соловей»:

«И, типа, Тополь? Серьезно? Я никогда ему не прощу той кринжевой дурости, которую он писал о Go_A в год их победы на нацотборе».

Напомним, ранее на результаты голосования отреагировала сама Тина Кароль.

Также сообщалось, как украинцы отреагировали на результаты голосования.