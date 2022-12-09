Популярна українська актриса Ганна Саліванчук давно активно веде Інстаграм, розповідає про сімейне життя та ділиться корисними лайфхаками для домогосподарок. Любить Анна також вразити смачними рецептами, розповідаючи та показуючи деталі приготування.

Так, на цей раз Анна представила апетитний рецепт драників, для них вам знадобиться:

✅4 картоплі

✅ 1 часник

✅1 яйце

✅1 столова ложка борошна

✅ сіль

✅перець

✅зміцнив і часник за бажанням

✅ масло

✅ вершки

Також Ганна розповіла, що їй допомагає впоратися з тяжкістю у шлунку.

«На носі багато новорічних свят, і ми всі грішитимемо Олів'є та шубою, м'яском та картоплею, тому я рекомендую не забувати про своє здоров'я. Тому, хто любить смачно поїсти, забудьте про рожеві пігулки і візьміть натуральні капсули».

У мережі підтримали:

"Улюблена страва; Улюблена страва синочка; Ще моркву додайте також смачно ❤; Ви розумничка та талантище, дуже яскрава. Впевнено, за що б ви не взялися, на вас чекає успіх!!!; А сметанка з часником та зеленню, то взагалі повний улет!!; Краще робити без борошна, вони тоді соковитіші».

Не забуває Ганна про зустрічі з колегами, допомогу ЗСУ та різні проекти.

На цей раз Ганна представила кадри із зустрічі, яка нагадала шанувальникам про одну з улюблених ролей самої Саліванчук.

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