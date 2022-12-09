Популярная украинская актриса Анна Саливанчук давно активно ведет Инстаграм, рассказывает о семейной жизни и делится полезными лайфхаками для домохозяек. Любит Анна также впечатлить вкусными рецептами, рассказывая и показывая детали приготовления.

Так, в этот раз Анна представила аппетитный рецепт драников, для них вам понадобится:

✅4 картофеля

✅1 лук

✅1 яйцо

✅1 столовая ложка муки

✅соль

✅перец

✅укреп и чеснок по желанию

✅масло

✅сметана

Также Анна рассказала, что ей помогает справиться с тяжестью в желудке.

«На носу много новогодних праздников, и мы все будем грешить Оливье и шубой, мяском и картофелем, поэтому я рекомендую не забывать о своем здоровье. Тому, кто любит вкусно поесть, забудьте о розовых таблеточках и возьмите натуральные капсулы».

В сети поддержали:

«Любимое блюдо; Любимое блюдо сыночка; Еще морковь добавьте тоже вкусно ❤; Вы умничка и талантище, очень яркая. Уверенно, за что бы вы ни взялись, вас ждет успех!!!; А сметанка с чесноком и зеленью, то вообще полный улет!!; Лучше делать без муки, они тогда более сочные».

Не забывает Анна о встречах с коллегами, помощи ВСУ и различных проектах.

В этот раз Анна представила кадры из встречи, которая напомнила поклонникам об одной из любимых ролей самой Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук похвасталась модной съемкой на улице

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