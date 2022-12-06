Известная актриса театра и кино Анна Саливанчук каждый день рассказывает в Инстаграм о своей жизни, проблемах, делится поучительными историями и не забывает похвастаться трендовыми нарядами.

Артистка старается делится показывать самые разные образы, при этом делая акцент на пышных формах. Недавно вместе со звездными коллегами Анна приняла участие в благотворительном аукционе, на котором каждый представлял ценный для себя лот. Все вырученные средства должны отправиться на помощь украинцам.

Саливанчук показала, что предложила она – памятный наряд, платье, которому девять лет и она не перестает им восхищаться. До преставления лота артистка показала его на себе и впечатлила фигурой:

«Мое платье купили за 45 тысяч гривен!» - поделилась радостной новостью Анна.

Нередко Анна хвастается, как проводит время с коллегами на различных мероприятиях и любит для выхода в свет подобрать экстравагантный и запоминающийся образ. Также нравится Саливанчук добавлять что-то свое в наряды.

К примеру, на специальном вечере с коллегами, где засветился также Юрий Ткач и Ирина Сопонару – давние знакомые Анны.

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