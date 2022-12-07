Известная актриса театра и кино Анна Саливанчук каждый день показывает в Инстаграм, как живет вместе с двумя сыновьями и супругом. При этом мужа Анна показывает крайне редко, поскольку тот не желает лишний раз быть на публике.

Сама же Саливанчук всеми силами пытается привлечь внимание к себе и своей жизни:

«Я еще прощаюсь с осенью! Никак не привыкну – что зима, без света и тепла🤣 Но хочу вам рассказать, что это видео и мою последнюю фотосессию делала талантливая и очаровательная kate_koreneva_images» - похвалилась Анна под коротким роликом, на котором блистала в осеннем образе.

Тем не менее, в сети не обходится и без критики в адрес Анны: «Со шпатлевкой и без, вы два разных человека…. Вы комплексуете относительно своей внешности!!».

Ранее Саливанчук показала, что предложила она – памятный наряд, платье, которому девять лет и она не перестает им восхищаться. До преставления лота артистка показала его на себе и впечатлила фигурой.

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