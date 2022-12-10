Популярна українська виконавиця похвалилася новим ритуалом, навіть незважаючи на те, що залишилася без світла.

Відома актриса, співачка та модель Даша Астф'єва щодня показує, як і її зіркові колеги, своє життя. На фото артистка любить бути собою, ділиться історіями чи цікавими кадрами із роботи.

Також Даша займається благодійністю та допомагає ЗСУ. Однак, незважаючи на насичений графік, намагається артистка приділити увагу і собі. Особливо Астаф'єва воліє тренування в спортзалі та заняття йогою.

Живе зірка у столиці, тож деякі з її захоплень довелося коригувати під сучасний графік фактично кожного українця. А залежить він від включень та вимкнень електрики.

«Через відключення світла та зв'язку з'являються нові ритуали. Вечірня медитація при свічках та мантра: русне пі*да!» – підписала фото Даша.

В Інстаграм Даші часто можна побачити живі та справжні фото, які вражають фанатів, адже співачка не намагається вдавати або виглядати краще за звичайне. Проте навіть на домашніх знімках виглядає Астаф'єва чудово.

У чорному домашньому костюмі із короткими шортами Даші вдалося привернути увагу.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.