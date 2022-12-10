Популярная украинская исполнительница похвалилась новым ритуалом даже несмотря на то, что осталась без света.

Известная актриса, певица и модель Даша Астфьева каждый день показывает, как и ее звездные коллеги, свою жизнь. На фото артистка любит быть собой, делится историями или интересными кадрами с работы.

Также Даша занимается благотворительностью и помогает ВСУ. Однако несмотря на насыщенный график, старается артистка уделить внимание и себе. В особенности Астафьева предпочитает тренировки в спортзале и занятия йогой.

Живет звезда в столице, поэтому некоторые из ее увлечений пришлось корректировать под современный график фактически каждого украинца. А зависит он от включений и выключений электричества.

«Из-за отключений света и связи появляются новые ритуалы. Вечерняя медитация при свечах и мантра: русне пи*да!» - подписала фото Даша.

В Инстаграм Даши часто можно увидеть живые и настоящие фото, которые впечатляют фанатов, ведь певица не старается притворяться или выглядеть лучше обычного. Тем не менее, даже на домашних снимках выглядит Астафьева превосходно.

В черном домашнем костюме с короткими шортами Даше удалось привлечь внимание.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.