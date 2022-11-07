Популярная певица Даша Астафьева активно ведет социальные сети и рассказывает о себе, также артистка с удовольсвием хвастается модными образами, делится полезными замечениями и удивляет кадрами. В этот раз звезда обратила внимание на культурное наследие и важность развития книжной индустрии.

Как известно, Даша уже начала заниматься озвучкой данного издания, поэтому решила рассказать о нем подробнее.

«Наша вторая книга в работе, которую мы можем анонсировать – «Слуги Ястреба и Лилей: возвращение» Екатерины Липы. Сложно, влюбиться в Украину еще больше, но автору «Слуг» Екатерине это удалось. Я влюбилась в Украину еще глубже и сильнее. Каждая строчка о том, что есть нами, о том, почему мы такие есть» - пишет Даша под специальным кадром.

По ее словам, она увлечена самой мыслью – она озвучила не выдумку, а основательную работу, в которой художественного вымысла почти нет, есть прекрасная художественная форма – обертка нашей украинской жизни, войн, борьбы, нашей эволюции.

«А сколько здесь незнакомых мною слов. Когда читала – радовалась, когда озвучивала – смаковала каждое слово. Я не люблю рекомендовать книги, мы все слишком разные и вкусы соответственно. Но в этом случае я топчу ногами и кричу: читайте!» - поделилась Даша своими замечаниями.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.