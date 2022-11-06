В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала уже вторую книгу, над аудиоверсией которой она работает. Ранее Астафьева рассказывала, что занимается озвучиванием "Птичьего кладбища" Кирилла Полищука, а теперь она взяла в работу роман Екатерины Липы "Слуги Ястреба и Лилей: возвращение".

"Сложно влюбиться в Украину еще больше, но автору «Слуг» Екатерине это удалось. Я влюбилась в Украину еще глубже и сильнее. Каждая строка о том, что является нами, о том, почему мы такие есть. Чашка вишен, уважение к оружию, лаконичные, но такие самодостаточные ответы мо*калям - все как бусины нанизывается на нашу сложную историю. Божества разные, но как же хорошо выглядит ожерелье. Меня увлекает то, что я озвучила не выдумку, а основательную работу, в которой художественного вымысла почти нет, есть прекрасная художественная форма - обертка нашей украинской жизни, войн, борьбы, нашей эволюции", - пишет Даша Астафьева.

Певица добавила, что времена Руины чрезвычайно сложны для изучения, но такой формат очень интересен.

"А сколько здесь незнакомых мне слов. Когда читала - радовалась, когда озвучивала - смаковала каждое слово. Я не люблю рекомендовать книги, мы все слишком разные и вкусы соответственно. Но в этом случае я топчу ногами и кричу: читайте! Мы все украинцы и эта книга не должна пройти мимо нас", - подчеркнула звезда.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.