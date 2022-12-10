Популярна українська актриса Ганна Саліванчук щодня ділиться цікавими відео, розповідає про себе та вражає образами. При цьому не забуває артистка ділитися особистою інформацією, показуючи результати схуднення.

Нещодавно Саліванчук зізналася, що мріє повернути форму, що була до народження сина. Однак для цього в ідеалі треба скинути хоча б п'ять кілограмів. Для цього вона записалася на танці, стала активно ходити до спортзалу, плавання та салону краси для різних видів масажу.

Ганна чесно показала також, які має певні результати і не стала приховувати живіт, захоплюючи українок без в'яких фільтрів.

Любить Анна також вразити смачними рецептами, розповідаючи та показуючи деталі приготування.

Так, на цей раз Анна представила апетитний рецепт драників.

«На носі багато новорічних свят, і ми всі грішитимемо Олів'є та шубою, м'яском та картоплею, тому я рекомендую не забувати про своє здоров'я. Тому, хто любить смачно поїсти, забудьте про рожеві пігулки і візьміть натуральні капсули».

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