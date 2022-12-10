Популярная украинская актриса Анна Саливанчук каждый день делится интересными видео, рассказывает о себе и впечатляет образами. При этом не забывает артистка делиться личной информацией, показывая свои результаты похудения.

Недавно Саливанчук призналась, что мечтает вернуть форму, которая была до рождения сына. Однако для этого в идеале надо скинуть хотя бы пять килограмм. Для этого она записалась на танцы, стала активно ходить в спортзал, на плавание и в салон красоты для различных видов массажа.

Анна честно показала также, какие у нее есть определенные результаты и не стала скрывать живот, восхищая украинок без свяких фильтров.

Любит Анна также впечатлить вкусными рецептами, рассказывая и показывая детали приготовления.

Так, в этот раз Анна представила аппетитный рецепт драников.

«На носу много новогодних праздников, и мы все будем грешить Оливье и шубой, мяском и картофелем, поэтому я рекомендую не забывать о своем здоровье. Тому, кто любит вкусно поесть, забудьте о розовых таблеточках и возьмите натуральные капсулы».

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