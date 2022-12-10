Відома українська актриса театру та кіно Ганна Саліванчук продовжує показувати в Інстаграм, як старанно займається заради правильної форми. За словами артистки, іноді хочеться здатися і дуже складно, але треба довести справу до кінця.

Не раз Саліванчук показувала, як усі її плани руйнувалися через карантин, хворобу і доводилося зупиняти заняття. Тому Ганна вирішила більше часу приділяти собі, коли вдається не порушувати свій ритм дня:

Хто любить смачно поїсти, той на спорт постійно ходить. Коли говорити, що зараз трошки пригальмую, то саме це відбувається з твоє життя. Не зупиняйся!" -Пише Ганна під кадрами.

Нещодавно Саліванчук зізналася, що мріє повернути форму, що була до народження сина. Однак для цього в ідеалі треба скинути хоча б п'ять кілограмів. Для цього вона записалася на танці, стала активно ходити до спортзалу, плавання та салону краси для різних видів масажу.

Ганна чесно показала також, які має певні результати і не стала приховувати живіт, захоплюючи українок без в'яких фільтрів.

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