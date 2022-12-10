Известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук продолжает показывать в Инстаграм, как усердно занимается ради правильной формы. По словам артистки, иногда хочется сдаться и очень сложно, но надо довести дело до конца.

Не раз Саливанчук показывала, как все ее планы рушились из-за карантина, болезни и приходилось останавливать занятия. Поэтому Анна решила больше времени уделять себе, когда удается не нарушать свой ритм дня:

«Кто любит вкусно поесть, тот на спорт постоянно ходит. Когда говорить, что сейчас немножко приторможу, то как раз это происходит с твоей жизнью. Не останавливайся!» -пишет Анна под кадрами.

Недавно Саливанчук призналась, что мечтает вернуть форму, которая была до рождения сына. Однако для этого в идеале надо скинуть хотя бы пять килограмм. Для этого она записалась на танцы, стала активно ходить в спортзал, на плавание и в салон красоты для различных видов массажа.

Анна честно показала также, какие у нее есть определенные результаты и не стала скрывать живот, восхищая украинок без свяких фильтров.

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