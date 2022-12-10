Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка була переможницею шоу "Холостяк" і прославилася завдяки ньому, продовжує ділитися в мережі кадрами із життя. Вона живе разом із головним героєм проекту Микитою Добриніним, разом подружня пара виховує сина та намагається підтримувати свою популярність у мережі.

На цей раз Квіткова представила рідкісні архівні кадри, які нагадали їй про свою зовнішність до вагітності. Даша не раз говорила, як непросто доглядати за кучерявими та пишними кучерями.

Однак через вагітність її шевелюра перетворилася і пишних кучерів вона давно не бачила:

«Просто давайте згадаємо, якою я була до вагітності. Думала народжу зараз такого ж кучерявого, як і ми, бо ми вдвох з Микитою кучеряві. Але ж ні, Лев тупо з рівними!» - Поділилася Даша.

Раніше вона розповіла про свої "пригоди" з волоссям через вагітність і показала, в якому стані її шевелюра зараз.

"Сьогодні відчула себе, як 2 роки тому, поки моє волосся не почало вирівнюватися через вагітність. Але щось так повертається. Яка вам більше подобаюся? З рівними чи з кучерями?", - поцікавилася Даша Квіткова.

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