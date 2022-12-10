Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова пожаловалась на то, как беременность повлияла на внешность.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая была победителньицей шоу "Холостяк" и прославилась благодаря нему, продолжает делиться в сети кадрами из жизни. Она живет вместе с главным героем проекта Никитой Добрыниным, вместе супружеская пара воспитывает сына и старается поддерживать свою популярность в сети.

В этот раз Квиткова представила редкие архивные кадры, которые напомнили ей о своей внешности до беременности. Даша не раз говорила, как непросто ухаживать за кудрявыми и пышными локонами.

Однако из-за беременности ее шевелюра преобразилась и пышных кудрей она давно не видела:

«Просто давайте вспомним, какой я была до беременности. Думала нарожу сейчас такого же кудрявого, как и мы, ибо мы вдвоем с Никитой кудрявые. Но нет же, Лев тупо с ровненькими!» - поделилась Даша.

Ранее она рассказала о своих "приключениях" с волосами из-за беременности и показала, в каком состоянии ее шевелюра сейчас.

"Сегодня почувствовала себя, как 2 года назад, пока мои волосы не начали выравниваться из-за беременности. Но что-то да возвращается. Какая вам больше нравлюсь? С равными или с кудрями?", - поинтересовалась Даша Квиткова.

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