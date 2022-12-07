Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилия рассказала, с какими сложностями столкнулась в США, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и судья "Танців з зірками". А после 24 февраля звезда взял жену с сыном и уехал в США, где находится и сейчас. Не забывает жена Влада и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда рассказала о сложностях, с которыми столкнулось семейство в США.

"Привет. Хочу сегодня показать часть нашей жизни. Идем в класс, где Леон учится каждый день. Будем знакомить детей с нашим мелодичным языком. Кстати, все одноклассники Лео разговаривают только на английском, ему сложно, но мы учимся", - написала Лилия.

"Подходим к классу. Кстати, Леон ничего не знает, это сюрприз. Будем читать любимую сказку на украинском языке. Американские дети услышат наш мелодичный язык. И попробуют понять, о чем идет речь", - рассказала свой план Лилия, поделившись еще одним сторис.

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