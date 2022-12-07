Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный бизнесмен украинского происхождения. Звезда стал новым "Холостяком", 12-й сезон которого выходит сейчас на экраны. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Топольский решил поболтать с фанатами.
"Спрашивайте, что интересно", - написал Алекс в своем блоге.
"Какая черта характера бесит в людях больше всего?", - спросил фанат.
"Лицемерство, когда человек говорит разные нехорошие вещи за спиной. Распространение сплетен. Эти три вещи больше всего не могу терпеть", - ответил Топольский.
"Сколько раз в неделю ты тренируешься и как долго идет тренировка?:)", - спросил второй фанат.
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"Обычно хожу в зал 4 раза на неделю, по 40 минут максимум. И для меня эффективность изменяется не в количестве часов в зале, а именно в интенсивности тренировки", - ответил Алекс.
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