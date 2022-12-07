"Холостяк" Алекс Топольский рассказал, какие черты характера ему не нравится, поделившись ответом с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный бизнесмен украинского происхождения. Звезда стал новым "Холостяком", 12-й сезон которого выходит сейчас на экраны. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Топольский решил поболтать с фанатами.

"Спрашивайте, что интересно", - написал Алекс в своем блоге.

"Какая черта характера бесит в людях больше всего?", - спросил фанат.

"Лицемерство, когда человек говорит разные нехорошие вещи за спиной. Распространение сплетен. Эти три вещи больше всего не могу терпеть", - ответил Топольский.

"Сколько раз в неделю ты тренируешься и как долго идет тренировка?:)", - спросил второй фанат.

"Обычно хожу в зал 4 раза на неделю, по 40 минут максимум. И для меня эффективность изменяется не в количестве часов в зале, а именно в интенсивности тренировки", - ответил Алекс.

Напомним, "Холостяк" Топольский ответил, какие у него отношения с сыном и где он находится

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский устроил разборки из-за участницы и ее тайного досье на девушек

Также Politeka писала, что самая красивая участница "Холостяка-12" наехала на Топольского



