Тарас Тополя після повномасштабного вторгнення рф вивіз дружину та їхніх трьох маленьких дітей до США, де мешкають мама та вітчим музиканта. Alyosha знайшла спільну мову зі свекрухою і вони спокійно уживаються під одним дахом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олена Тополя показала кадри з заходу, що відбувся напередодні, до Дня ЗСУ, в Посольсьтві України в США. Там серед поважних гостей був присутній і лідер гурту "Антитіла".

"Мала честь заспівати Гімн України на прийомі Посольсьтва України в США з нагоди Дня Збройних Сил України! В залі зібралися військові сил НАТО, посли і, звісно, наші Герої - неймовірні захисники неймовірної країни, які власним прикладом надихають боротися до перемоги! Тож тримаємо бойовий настрій! Разом переможемо!", — наголосила співачка.

Раніше Alyosha розповідала, що на місяць життя в США на родину вона може витратити не більше 300 доларів. В основному продукти купують мама і вітчим Тараса, за житло артистка з дітьми не сплачують, а одяг для неї та дітей назбирали небайдужі американці.

"Не хочу залишатися жити в США, я хочу жити в себе вдома, в Україні. Мені не подобається життя в Америці. Мені не подобаються тутешні всі правила, устав американський, не подобається їжа, мені не подобаються всі ці проблеми і складнощі, щоб просто потрапити на консультацію до лікаря", - зізнавалася артистка.

Нагадаємо, Alyosha захопила рідкісним фото їх із Тарасом Тополем сином-іменником.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт.

Також Politeka писала, Alyosha розповіла про найважчий виступ під час вторгнення.