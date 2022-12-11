Тарас Тополя после полномасштабного вторжения рф вывез жену и их троих маленьких детей в США, где проживают мама и отчим музыканта. Alyosha нашла общий язык со свекровью и они спокойно уживаются под одной крышей.
В этот раз на своей странице в Instagram Елена Тополя показала кадры с состоявшегося накануне мероприятия ко Дню ВСУ в Посольстве Украины в США. Там среди уважаемых гостей присутствовал и лидер группы "Антитела".
"Имела честь спеть Гимн Украины на приеме Посольства Украины в США по случаю Дня Вооруженных Сил Украины! В зале собрались военные сил НАТО, послы и, конечно, наши Герои - невероятные защитники невероятной страны, которые собственным примером вдохновляют бороться до победы! Так что держим боевое настроение! Вместе победим!", - подчеркнула певица.
Ранее Alyosha рассказывала, что за месяц жизни в США на семью она может потратить не более 300 долларов. В основном продукты покупают мама и отчим Тараса, за жилье артистка с детьми не платят, а одежду для нее и детей собрали неравнодушные американцы.
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"Не хочу оставаться жить в США, я хочу жить у себя дома, в Украине. Мне не нравится жизнь в Америке. Мне не нравятся здешние все правила, устав американский, не нравится еда, мне не нравятся все эти проблемы и сложности, чтобы просто попасть на консультацию к врачу", - признавалась артистка.
Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.
Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.
Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.