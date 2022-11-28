Як повідомляє Politeka.net, відомий співак Тарас Тополя – щасливий батько трьох дітей. Дружина артиста, співачка Олена Тополя, більш відома під псевдонімом Alyosha , показала на своїй сторінці в Інстаграм фото синочка і присвятила йому теплі слова.
Зокрема, артистка присвятила пост до дня народження сина Марка – йому виповнилося сім років. На фото Марк, друга дитина Тараса Тополі та Alyosha, позує на тлі кухні в картатій сорочці. У руках він тримає кавун незвичайної форми.
"Нескінченне наше кохання. Як швидко ви ростете", – підписала фото артистка.
В коментарях користувачі мережі вітали сина Тараса Тополі та Alyosha, а також намагалися зрозуміти на кого хлопчик більше схожий: "Мені на маму більше схожий, хоч і від Тараса, щось теж є", "Не зрозумію, на кого він більше схожий" , "Нехай росте здоровим, міцним і щасливим!", "Виглядає прямо як його батько".
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Варто зазначити, що окрім Марка (2015), у пари є старший син Роман (2013) та дочка Марія (2020). Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка з дітьми переїхала до США.
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