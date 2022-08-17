У США живе мати Тараса Тополі, яка вже давно будує там життя зі своїм нинішнім чоловіком Алексом. Співачка Alyosha розповіла, що адаптація дітей у новій країні відбувається важко.

15 лютого учасники гурту "Антитіла", включаючи Тараса Тополю, вступили до тероборони. Його дружина Alyosha разом із дітьми через два тижні після початку вторгнення переїхала до США.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" співачка повідомила, як сприйняла рішення чоловіка вступити до ЗСУ та розповіла про життя за кордоном.

Артистка заявила, що зрозуміла рішення Тараса і зізналася, що сама дуже хотіла вступити до тероборони. Але троє дітей її зупинили. Як розповіла Alyosha, спочатку вона разом з дітьми знаходилася у Львівській області, але коли стало зрозуміло, що безпечних місць в Україні немає - вирішила їхати за кордон. А саме у США.

У США живе мати Тараса, яка вже давно будує там життя зі своїм нинішнім чоловіком Алексом. Адаптація дітей у новій країні проходить тяжко.

"Тяжко було з самого початку, коли вони почали ходити до школи. Я намагалася возити їх до зоопарків, музеїв та інших активностей, щоб їм стало легше", - зізналася Alyosha.

Співачка додала, що їй теж було зовсім непросто, але допомагали Тарасова мама, його тітка і вітчим. Тому вона вдячна за їхню підтримку. Минув місяць і співачка почала давати благодійні концерти, але дітям було важко пояснити, чому вона їде. Але ще важче було виходити на сцену після того, як з'ясувалась правда про звірства росіян у Київській області.

"Я не могла тоді співати. Я виходила на сцену, я хрипіла, шипіла. У мене просто такий ком в горлі стояв... я як мати, коли бачила усі ці фото і чула історії... просто все це не вкладалося в голові", - додала Alyosha.

Нагадаємо, що Alyosha знайшла кого розкритикувати за безтурботність під час повітряних тривог.

Як повідомляла Politeka, Alyosha зізналася в сімейній драмі, в небезпеці опинилися родичі співачки.

Також Politeka писала, що Alyosha згадала про довгоочікувану зустріч з Тарасом Тополею.