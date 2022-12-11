Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик продовжує ділитися особистим в Інстаграм та вражати розповідями.

Популярна українська ведуча Лілія Ребрик щодня намагається спілкуватися із шанувальниками та ділиться цікавим у мережі. Зірка розповідає про свою нову роботу та проекти, дітей та цікаві ініціативи.

«Щаслива бути причетною до зустрічі люблячої родини з Харкова після 8 місяців розлуки. Проклята війна… зруйнувала мрії, змінила наше щасливе життя та відібрала у нас звички.

У якій точці світу не були б наші українці, їхні серця завжди залишаються тут удома разом із коханими людьми. Наша перемога вже близька, тож так важливо мріяти навіть під час війни. А особливо – навчати цьому дітей.

Я вірю, що незабаром усі українці повернуться додому, а той, хто чекає – обов'язково дочекається!!!» – поділилася Лілія.

Вона розповіла, що зйомки проходили у її рідних Чернівцях, тож не могла стримати сльози.

«Неймовірна Лілія Ребрик💝 Стільки тепла та душевної краси ви подарували всім нам. Наша футбольна сім'я⚽️: батьки та діти з великим теплом згадують вас; Думала, що зможу стримати сльози. Але така щира історія зворушила мене! Дай Бог усім сім'ям зустрітися!; Завжди кому в горлі від історій та зустрічей із рідними ❤️» - відповідають у мережі.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.