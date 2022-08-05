Так, Лілія Ребрик опублікувала миле ранкове відео та розповіла про важливе.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Лілія Ребрик часто ділиться з шанувальниками урочистими подіями в особистому житті та показує свою родину. Але цього разу знаменитість в Інстаграмі вирішила поділитися потаємними ранковими ритуалами.

Так, Лілія Ребрик опублікувала миле ранкове відео. На ньому вона зафіксована у ванній у простій футболці і з рушником на голові. Телеведуча розповіла підписникам про те, які ранкові ритуали допомагають їй позитивно розпочати день і триматися у смутні часи.

"Мене рятують звичайні речі. Душ, Крем. Іноді навіть макіяж. Кава - робота сім'я", - зізналася знаменитість.

Вона також уточнила, що любить пити каву на лавці та обіймати свого собаку. Це теж чимало піднімає їй настрій і не дає змоги потонути в тузі.

Варто зазначити, що Лілія Ребрик справді не може натішитися домашній улюблениці - собачці на прізвисько Діксі, "дочці" собачки Насті Каменських - Мімі.

Старша дочка ведучої, Діана, довго вмовляла зіркову маму дозволити їй завести вихованця. Після довгих роздумів Лілія пішла на зустріч дівчинці, а тепер і сама не може натішитися грайливій крихітці мальтипової породи.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала ще одного члена сім'ї, фото.

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