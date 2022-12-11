Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик каждый день старается общаться с поклонниками и делится интересным в сети. Звезда рассказывает о своей новой работе и проектах, детях и интересных инициативах.

«Счастлива быть причастной к встрече любящей семьи из Харькова после 8 месяцев разлуки. Проклятая война… разрушила мечты, изменила нашу счастливую жизнь и отобрала у нас привычки.

В какой точке мира не находились бы наши украинцы, их сердца всегда остаются здесь дома вместе с любимыми людьми. Наша победа уже близка, поэтому так важно мечтать даже во время войны. А особенно – обучать этому детей.

Я верю, что совсем скоро все украинцы вернутся домой, а тот, кто ждет – обязательно дождется!!!» - поделилась Лилия.

Она рассказала, что съемки проходили в ее родных Черновцах, поэтому не могла сдержать слезы.

«Невероятная Лилия Ребрик💝 Столько тепла и душевной красоты вы подарили всем нам. Наша футбольная семья⚽️: родители и дети с большим теплом вспоминают вас; Думала, что смогу удержать слезы. Но такая искренняя история растрогала меня! Дай Бог всем семьям встретиться!; Всегда ком в горле от историй и встреч с родными ❤️» - отвечают в сети.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности