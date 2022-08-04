Так, вона запостила кілька знімків. Один із них був зроблений сьогодні, а інші - кілька років тому.

Як повідомляє Politeka.net, 3 серпня світ відзначає день кавуна. Для українців це особливе свято, адже має пряму асоціацію з Херсонщиною, де Україна вирощує найбільше кавунів і яка тимчасово перебуває під окупацією росії.

Про херсонські кавуни згадала і українська телеведуча Лілія Ребрик у своєму Інстаграмі.

Так, вона запостила кілька знімків. Один із них був зроблений сьогодні, а інші - кілька років тому. Зокрема, на старих фото дворічної давнини, сім'я Лілії Ребрик у повному складі постала перед камерою із херсонськими кавунами у руках.

"Два роки тому було так... Пригадую, скільки ж радості було тоді... Херсонський кавун, привезений мною з самого Херсона після зйомок там... Херсон - це Україна!", - підписала кадри телеведуча і залишила наприкінці емоді, що плаче.

Порівнюючи зі старим знімком Лілія Ребрик залишила нове фото. На ньому її доньки Діана та Поліна їдять кавун. Обидві дівчинки виглядають серйозними і зовсім не посміхаються, як це було на попередньому фото.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала ще одного члена сім'ї, фото.

Як повідомляла Politeka, Ребрик підтримала Зеленську, яку нещадно захейтили.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик із чоловіком та дочкою показали, як насолоджувалася відпочинком у Криму.