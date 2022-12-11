Українська виконавиця продовжує низку концертів закордоном, проте не забуває спілкуватися з фанатами та вражає різними образами. У своєму телеграмі артистка почала показувати більш живі та особисті кадри, публікувати вірші та зауваження про те, що відбувається в її житті.
Цього разу на фан-сторінці Тіни Кароль з'явилася добірка одних із останніх її фотозірок, а також цікавих образів. Як можна помітити, співачка віддає перевагу зручним і спортивним лукам поза сценою і зйомками.
«Як пройти повз велике дзеркало, коли там така краса? 😍» - пишуть на Фантіні.
Шанувальники відреагували на подану добірку:
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«Все правильно написала 😘; Така краса нас надихає. Ми обожнюємо Тіну Кароль.❤; Просто жінка просто гарно!».
З недавніх пір Тіна ділиться фото, на яких показує частину своїх занять в особистому спортзалі. Багато років артистка захоплена спортом, йогою та різними практиками. Якщо раніше вона залишала все при собі, то тепер зрідка показує - вона теж не забуває про заняття.
Нагадаємо, Тіна Кароль у цьому році не потрапила в журі Нацвідбору " Євробачення-2023.
Також повідомлялося, що вибухнув перший скандал на Нацвідборі - дісталося Джамалі і Тіни Кароль.