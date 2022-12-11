Популярна українська співачка Тіна Кароль чесно показує фанатам, як привернути увагу до одягу з вуличним стилем.

Українська виконавиця продовжує низку концертів закордоном, проте не забуває спілкуватися з фанатами та вражає різними образами. У своєму телеграмі артистка почала показувати більш живі та особисті кадри, публікувати вірші та зауваження про те, що відбувається в її житті.

Цього разу на фан-сторінці Тіни Кароль з'явилася добірка одних із останніх її фотозірок, а також цікавих образів. Як можна помітити, співачка віддає перевагу зручним і спортивним лукам поза сценою і зйомками.

«Як пройти повз велике дзеркало, коли там така краса? 😍» - пишуть на Фантіні.

Шанувальники відреагували на подану добірку:

«Все правильно написала 😘; Така краса нас надихає. Ми обожнюємо Тіну Кароль.❤; Просто жінка просто гарно!».

З недавніх пір Тіна ділиться фото, на яких показує частину своїх занять в особистому спортзалі. Багато років артистка захоплена спортом, йогою та різними практиками. Якщо раніше вона залишала все при собі, то тепер зрідка показує - вона теж не забуває про заняття.

Нагадаємо, Тіна Кароль у цьому році не потрапила в журі Нацвідбору " Євробачення-2023.

Також повідомлялося, що вибухнув перший скандал на Нацвідборі - дісталося Джамалі і Тіни Кароль.