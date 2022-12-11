Украинская исполнительница продолжает череду концертов заграницей, однако не забывает общаться с фанатами и впечатляет различными образами. В своем Телеграм артистка начала показывать более живые и личные кадры, публиковать стихи и замечания о происходящем в ее жизни.

В этот раз на фан-странице Тины Кароль появилась подборка одних из последних ее фото звезды, а также интересных образов. Как можно заметить, певица предпочитает удобные и спортивные луки вне сцены и съемок.

«Как пройти мимо большого зеркала, когда там такая красота? 😍» - пишут на ФанТине.

Поклонники отреагировали на представленную подборку:

«Все верно написала😘; Такая красота нас вдохновляет. Мы обожаем Тину Кароль.❤; Просто женщина, просто красиво!».

С недавних пор Тина делится фото, на которых показывает часть своих занятий в личном спортзале. Много лет артистка увлечена спортом, йогой и различными практиками. Если же ранее она оставляла все при себе, то теперь изредка показывает – она тоже не забывает о занятиях.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.