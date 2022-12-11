Відома співачка Злата Огневич розповіла, як хвилююче повертатися додому та думати: чи буде зараз світло?

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч кілька днів провела закордоном, розповідала про свій невеликий відпочинок та поділилася переживання. Після повернення додому Злата розповіла, що найбільше хвилювало її в момент приїзду.

«Київ зустрів туманом та… звуками генераторів. Я дуже щаслива бути вдома!

Сиджу в таксі і думаю: аби тільки світло було! Бо тягти важкі валізи на верхній поверх – така собі розвага. Але ж до подруги йшла пішки на 16 поверх! Там часто відключають і мешканці всім будинком качають попу! - пожартувала Злата в особистому відео.

Зазначимо, сама артистка, як і інші українці, живе у Києві з частими відклююваннями світла, займається вдома без зв'язку та записує треки в міру можливості.

Раніше артистка поділилася відео, на якому виконує фрагмент нової чуттєвої пісні, прем'єру якої мусила перенести через технічні проблеми.

У попередньому посту в соцмережі засмучена Злата повідомила шанувальникам, що дуже переживає через перенесення прем'єри кліпу та нової пісні на 14 грудня.

Нагадаємо, "Я розбита і засмучена": "Холостячка" Огневич несподівано звернулася до українців за підтримкою.

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