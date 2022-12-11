Популярна українська співачка Злата Огнєвіч кілька днів провела закордоном, розповідала про свій невеликий відпочинок та поділилася переживання. Після повернення додому Злата розповіла, що найбільше хвилювало її в момент приїзду.

«Київ зустрів туманом та… звуками генераторів. Я дуже щаслива бути вдома!

Сиджу в таксі і думаю: аби тільки світло було! Бо тягти важкі валізи на верхній поверх – така собі розвага. Але ж до подруги йшла пішки на 16 поверх! Там часто відключають і мешканці всім будинком качають попу! - пожартувала Злата в особистому відео.

Зазначимо, сама артистка, як і інші українці, живе у Києві з частими відклююваннями світла, займається вдома без зв'язку та записує треки в міру можливості.

Популярні новини зараз

"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці

Олена Зеленська висловилася про своїх родичів з росії: "Я думаю, що такі відносини..."

На виїзді з Херсона прикордонники затримали нахабного злодія: "віз 400 злитків..."

Переїхали двічі: нещасний випадок сколихнув Львівщину, кадри з місця

У Росії 12-річному школяру прийшла повістка у військкомат, батьки обурені: "ставлять же з 16"
Показати ще

Раніше артистка поділилася відео, на якому виконує фрагмент нової чуттєвої пісні, прем'єру якої мусила перенести через технічні проблеми.

У попередньому посту в соцмережі засмучена Злата повідомила шанувальникам, що дуже переживає через перенесення прем'єри кліпу та нової пісні на 14 грудня.

Нагадаємо, "Я розбита і засмучена": "Холостячка" Огневич несподівано звернулася до українців за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, "Сила в губах": Даша Ульянова показала, як виглядала до "Холостяка" і популярності.