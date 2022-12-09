Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася кадром із майбутнього кліпу, а у підписі до нього розповіла про неприємність, яка у неї сталася та попросила про підтримку.

На новій фотографії Злата знята у локації зйомок кліпу – на засніженій вулиці з деревами. Перед камерою вона з'явилася в елегантному образі – білій сорочці з картатою краваткою та чорному піджаку. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації засмучена Огневич розповіла, що через технічні причини вона змушена перенести прем'єру свого кліпу. "Пісня, яка мала би вийти завтра, але з технічних причин вона вийде 14 грудня. Я бачу, як ви її чекаєте… Більше 500 000 переглядів за добу та тисячі ваших повідомлень та коментарів. Я розбита та засмучена. Сподіваюся на вашу підтримку та розуміння… Завтра ми готуємо для вас нові кадри з кліпу", - поділилася Злата.

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артистки, залишаючи їй теплі слова підтримки.

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