Известная певица Злата Огневич рассказала, как волнительно возвращаться домой и думать: будет ли сейчас свет?

Популярная украинская певица Злата Огневич несколько дней провела заграницей, рассказывала о своем небольшом отдыхе и поделилась переживания. После возвращения домой Злата рассказала, что волновало ее больше всего в момент приезда.

«Киев встретил туманом и… звуками генераторов. Я очень счастлива быть дома!

Сижу в такси и думаю: только бы свет был! Ибо тянуть тяжелые чемоданы на верхний этаж – такое себе развлечение. Но к подруге шла пешком на 16 этаж! Там часто отключают и жители всем домом качают попу!» - пошутила Злата в личном видео.

Отметим, сама артистка как и другие украинцы, живет в Киеве с частыми отклюениями света, занимается дома без связи и записывает треки по мере возможности.

Ранее артистка поделилась видео, на котором исполняет фрагмент новой чувственной песни, премьеру которой вынуждена была перенести из-за технических проблем.

В предыдущем посте в соцсети расстроенная Злата сообщила поклонникам, что очень переживает из-за переноса премьеры клипа и новой песни на 14 декабря.

Напомним, "Я разбита и расстроена": "Холостячка" Огневич неожиданно обратилась к украинцам за поддержкой.

Как сообщала Politeka, "Сила в губах": Даша Ульянова показала, как выглядела до "Холостяка" и популярности.