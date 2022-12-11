Популярная украинская певица Злата Огневич несколько дней провела заграницей, рассказывала о своем небольшом отдыхе и поделилась переживания. После возвращения домой Злата рассказала, что волновало ее больше всего в момент приезда.
«Киев встретил туманом и… звуками генераторов. Я очень счастлива быть дома!
Сижу в такси и думаю: только бы свет был! Ибо тянуть тяжелые чемоданы на верхний этаж – такое себе развлечение. Но к подруге шла пешком на 16 этаж! Там часто отключают и жители всем домом качают попу!» - пошутила Злата в личном видео.
Отметим, сама артистка как и другие украинцы, живет в Киеве с частыми отклюениями света, занимается дома без связи и записывает треки по мере возможности.
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Ранее артистка поделилась видео, на котором исполняет фрагмент новой чувственной песни, премьеру которой вынуждена была перенести из-за технических проблем.
В предыдущем посте в соцсети расстроенная Злата сообщила поклонникам, что очень переживает из-за переноса премьеры клипа и новой песни на 14 декабря.
Напомним, "Я разбита и расстроена": "Холостячка" Огневич неожиданно обратилась к украинцам за поддержкой.
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