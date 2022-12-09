Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новим відео, на якому показала добірку фото як виглядала 5 років тому.

Так, спочатку у ролику Дашу можна побачити ще зовсім юною, вона виглядає звичайною рядовою дівчиною, але вже можна помітити, що вона дуже амбітна. Дівчина відбита в різних образах і локаціях, без пафосу, гламуру та "накачаних" губ. А потім для порівняння вона показала більш сучасні фото, на яких вона здорово покращала, подорослішала і стала жіночнішою. І саме такою її пам'ятають глядачі сезону "Холостяка", у якому вона перемогла.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Без коментарів. Не дарма кажуть, що жінка з віком стає ще краща". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Походу сила в губах", "Ваша сила і велике майбутнє в тому, що ви не боїтеся показати себе різною. Вважаю і не дарма на вас "ставила" в Холостяку", "У жінок з віком просто з'являються засоби виглядати краще", "Чарівна", "Красуня", "Жінки з роками тільки гарніють", "Красуня", "Жінка з губками стала краще!", "Зовсім інша! І гарна на всіх фото", "Яка ви неймовірна та чарівна дівчина. У будь-якому віці, ви чудові".

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