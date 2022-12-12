Раніше артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, розповідала, що втратила 10 кілограмів ще до повномасштабного вторгнення рф, а потім до кінця літа схудла ще на 10 кг. Схуднення для співачки проходить легко, адже вона не ставить конкретних цілей, а лише змінила деякі харчові звички. До нового року вона планувала позбутися ще 10 кілограмів.

Цього разу в себе в TikTok Альона Альона зробила пародію на популярний тренд, де люди спершу показують себе до схуднення з підписом "Дайте мені 1 рік", а далі, по ідеї, має бути вже результат. Спершу все йшло за планом, артистка показала свою форму "до", але зрештою зірвалася та накинулася на їжу, написавши "Дайте ще рік".

"Ну як перестати їсти? 😭😭😭", — написала реперка під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку та додали, що люблять її у будь-якій вазі:

"ви і так прекрасна, якщо вам зручно у цій вазі то не треба вам дієт";

"Альона 😂😂😂 яка ти смішна, гарнюня";

"все, тренд можна закривати!!!!!😂";

"супер😁 обожнюю людей із почуттям гумору";

"Альона! це твій образ! ти крута!!!🔥";

"ви не одна така, я теж в вашій тусі 🤣";

"розрив шаблонів...і трендів".

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