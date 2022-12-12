Ранее артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, рассказывала, что потеряла 10 килограммов еще до полномасштабного вторжения рф, а затем к концу лета похудела еще на 10 кг. Похудение для певицы проходит легко, ведь она не ставит конкретные цели, а лишь изменила некоторые пищевые привычки. До нового года она планировала избавиться от еще 10 килограммов.

В этот раз у себя в TikTok Алена Алена сделала пародию на популярный тренд, где люди сначала показывают себя до похудения с подписью "Дайте мне 1 год", а дальше, по идее, должен быть уже результат. Сначала все шло по плану, артистка показала свою форму "до", но в конце концов сорвалась и набросилась на еду, написав "Дайте еще год".

"Ну как перестать есть? 😭😭😭", - написала рэперша под видео.

Поклонники в комментариях поддержали певицу и добавили, что любят ее в любом весе:

"вы и так прекрасна, если вам удобно в этом весе то не нужно вам диет";

"Алена 😂😂😂 какая ты смешная, хорошенькая";

"все, тренд можно закрывать!!!!!😂";

"супер😁 обожаю людей с чувством юмора";

"Алена! это твой образ! ты крутая!!!🔥";

"вы не одна такая, я тоже в вашей тусе 🤣";

"разрыв шаблонов и трендов".

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