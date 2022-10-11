У тексті реперша Alyona Alyona читає реп про те, що "викину рашку зі свого життя" і радить тим, хто це ще не зробив, брати з неї приклад.

Як повідомляє Politeka.net, українська реперша Олена Савраненко, відома під сценічним псевдонімом Alyona Alyona, переписала свій трек "Викину". Нову версію пісні дівчина записала після масованого ракетного удару росії по Україні. Шматок пісні вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я планувала десь почати серію постів із демок та музичних заготовок, які хотіла б усім показати. А сьогоднішній день мені сказав: "Що ти чекаєш?". Я готувала великий і красивий опис про внутрішні зміни і про свій старий трек "Викину"". До біса все. Слухайте текст. Там все ясно", - поділилася Alyona Alyona .

У тексті реперша читає реп про те, що "викину рашку зі свого життя" і радить тим, хто це ще не зробив, брати з неї приклад. Кліп знімали на Івано-Франківщині. Вона додала, що знімали у Вигоді з хлопцями із Калуша.

Користувачам мережі сподобалася композиція і вони засипали артистку Alyona Alyona компліментами: "Олена, ти супер молодець! У тебе свій окремий фронт", "100% потрібно їх викинути зі своєї голови та зі свого життя. Люблю твій реп, до того ж такий прямолінійний та щирий!", "Це моя нова улюблена пісня від вас", "Так краще, що я побачила і почула за сьогодні!".

Нагадаємо, Alyona Alyona кардинально змінила імідж, показавши результат.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona показала марш українців посеред Європи, відео.

Також Politeka писала, допомога була потрібна реперші Alyona Alyona, зірка звернулася до українців.