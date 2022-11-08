Як повідомляє Politeka.net , популярна українська реперша Alyona Alyona (справжнє ім'я – Олена Савраненко ), а в минулому вихователька дитячого садка, співає та активно веде свою сторінку в соцмережі Instagram , де ділиться особистим. Цього разу вона зробила несподіване зізнання та розповіла про свої проблеми.

Зокрема, Alyona Alyona заявила, що страждає від токсичної продуктивності. За словами співачки, вона часто звинувачує себе та свою команду в тому, що вони недостатньо ефективно працюють у порівнянні з іншими, але зараз усвідомила, що від нелюбові до себе та неприйняття результатів своєї роботи не буде бажаних результатів.

"Я постійно від себе і всіх щось вимагаю. І якщо хтось із нас робить помилку, я стаю просто ненормальною, ображаю себе та колег", - зізналася артистка.

Alyona Alyona додала, що не вміє усвідомлювати почуття втоми і в результаті таке ставлення згубно позначилося на її здоров'ї. Вона також наголосила, що результат роботи залежить від якості робочого часу, а не його кількості.



"У кожного є своя кількість ресурсу для продуктивної роботи. І потрібно полюбити себе і бути вдячним собі за все зроблене", - дійшла висновку Alyona .

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