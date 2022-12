Артист напередодні представив свій черговий англомовний трек під назвою Before we say goodbye, а під час концерту в Одесі вперше виконав його для слухачів. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Макс Барських розмістив відео зі свого виступу та зробив заяву щодо мови.

"Живе виконання нового треку завжди дуже зворушливе. Радий, що прем‘єра Before We Say Goodbye відбулася саме в Одесі. Знаю, що ви розумієте мої пісні будь-якою мовою, і для мене це дуже важливо. Адже змісти не втрачають своєї глибини залежно від мови…Я люблю вас, українці. З вами завжди, як в одній великій сім‘ї", — написав співак під відео.

На концерті в Одесі Максу Барських та його команді вдалося зібрати понад 180 тисяч грн на автівки для ЗСУ на бахмутському напрямку. Їх отримає 28 бригада 1 рота 1 батальон 2 взвод. Наступний концерт артиста пройде вже в Києві напередодні Нового року.

Шанувальники в коментарях підтримали співака: "Дякую тобі і твоїй команді, Макс, за вклад у нашу Перемогу! І дякую за красу в усьому, ти неперевершений✨ Настрій і енергетика концерту відчувалась навіть через екран!", "Дуже кайфово 🔥", "Ти молодчинка, крутий співак і прекрасна людина".

