Артист представил свой очередной англоязычный трек под названием Before we say goodbye, а во время концерта в Одессе впервые исполнил его для слушателей. В этот раз на своей странице в Instagram Макс Барских разместил видео со своего выступления и сделал заявление по поводу языка.

"Живое исполнение нового трека всегда очень трогательно. Рад, что премьера Before We Say Goodbye состоялась именно в Одессе. Знаю, что вы понимаете мои песни на любом языке, и для меня это очень важно. Ведь смыслы не теряют своей глубины в зависимости от языка... Я люблю вас, украинцы. С вами всегда, как в одной большой семье", - написал певец под видео.

На концерте в Одессе Максу Барских и его команде удалось собрать более 180 тысяч грн на автомобили для ВСУ на бахмутском направлении. Их получит 28 бригада 1 рота 1 батальон 2 взвод. Следующий концерт артиста пройдет уже в Киеве в канун Нового года.

Поклонники в комментариях поддержали певца: "Благодарю тебя и твою команду, Макс, за вклад в нашу Победу! И спасибо за красоту во всем, ты непревзойденный✨ Настроение и энергетика концерта чувствовалась даже через экран!", "Очень кайфово 🔥", "Ты молодец, крутой певец и прекрасный человек".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.