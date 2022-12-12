Ксенія Мішина, яка є відомою актрисою та першою «Холостячкою», розповіла про складні моменти на зйомках.

Популярна українська актриса Ксенія Мішина активно продовжуватиме роботу, пов'язану з новим проектом. Все частіше Ксенія ділиться особистими зауваженнями та показує цікаві моменти на знімальному майданчику.

«Запевняю, якби не цей бутерброд із дівчат, я б здохла сьогодні від холоду на знімальному майданчику…

Я не знаю, що може бути важчим за холод. Я можу грати будь-якою мовою, будь-яку кількість часу, під дощем, сонцем, на вугіллі. ХОЛОД - це справжній вирок. Коротше, ще один знімальний день за дорогою до крутого результату» - висловилася Ксенія про свої будні.

У мережі підтримали:

«Я також ненавиджу холод. Нічого не можу робити, поки мені холодно 🙂; Де ви знімаєтеся?; Вірю, сама така! Просто в холоді я не існую 😮😂; Потрібно просто трохи підшкірного жиру вам! Тепліше буде 🫶🏼😹; Ви супер ❤; Ксенія, а що знімаєте?; Ксюша така смішна та "нішна" 😁».

Артистка відреагувала також на теми, що стосуються її зовнішності та догляду за собою.

«Чому почали активно займатися спортом?» – поцікавилися до Ксенії. Артистка зізналася: «Бо поставила собі за мету гарне тіло.

Дала Ксенія також пораду жінці з багатьма страхами та апатією: «Працювати з цими страхами, апатією та любов'ю до себе».

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.