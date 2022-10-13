Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою" у відомому проекті, продовжує активно вести соціальні мережі. На цей раз Ксенія розповіла, який великий шлях вона пройшла для правильної реалізації своїх амбіцій.
«Спочатку розповім вам історію. Я нещодавно усвідомила, наскільки великий і глибокий шлях я пройшла у пізнанні духовності та особисто для себе останніми роками. Було все:
Ретрити серед сильних вчителів; поглиблення, які не можна проходити без ініціацій – посвяти за допомогою майстрів; прийняття та опір тому, що відбувається в житті. Але залишилося ще кілька справ, яких я не реалізувала.
Одна з моїх цілей та бажань найближчим часом – це зробити якнайбільше людей щасливими» - зізналася Ксенія.
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Все частіше Мишина зауважує, що ідеальних людей не буває і треба працювати над собою, тому вона продовжує вдосконалюватись. Також Ксенія записалася на спеціальні курси масажу і зізналася, що її шкіра далеко не така гарна, як їй хотілося б.
Тому артистка вирішила вирішити цю проблему однозначно та продовжує інтригувати кадрами: «Рівень! Коли приходиш до масажиста додому, а не до студії. Якою ж гарною я буду! - жартувала Ксенія.
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