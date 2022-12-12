Популярная украинская актриса Ксения Мишина активно продолжат работу, связанную с новым проектом. Все чаще Ксения делится личными замечаниями и показывает интересные моменты на съемочной площадке.

«Уверяю, если бы не этот бутерброд из девушек, я бы сдохла сегодня от холода на съемочной площадке…

Я не знаю, что может быть тяжелее холода. Я могу играть на любом языке, любое количество времени, под дождем, солнцем, на углях😆але ХОЛОД - это настоящий приговор. Короче, еще один съемочный день позади на пути к крутому результату» - высказалась Ксения о своих буднях.

В сети поддержали:

«Я тоже ненавижу холод. Ничего не могу делать, пока мне холодно🙂; Где вы снимаетесь?; Верю, сама такая! Просто в холоде я не существую😮😂; Нужно просто немного подкожного жирка вам! Теплее будет 🫶🏼😹; Вы супер❤; Ксения, а что снимаете?; Ксюша такая смешная и "нешная" 😁».

Артистка отреагировала также на темы, касающиеся ее внешности и ухода за собой.

«Почему начали активно заниматься спортом?» - поинтересовались к Ксении. Артистка призналась: «Потому что поставила себе цель красивого тела.

Дала Ксения также совет женщине с многими страхами и апатией: «Работать с этими страхами, апатией и любовью к себе».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.