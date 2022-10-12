Актриса Ксенія Мішина часто спілкується з фанатами та розповідає про себе в Інстаграм. Вона ділиться цікавими зауваженнями, лайфхаками та дивує секретами краси.
Все частіше Мишина зауважує, що ідеальних людей не буває і треба працювати над собою, тому вона продовжує вдосконалюватись. Також Ксенія записалася на спеціальні курси масажу і зізналася, що її шкіра далеко не така гарна, як їй хотілося б.
Тому артистка вирішила вирішити цю проблему однозначно та продовжує інтригувати кадрами: «Рівень! Коли приходиш до масажиста додому, а не до студії. Якою ж гарною я буду! - жартувала Ксенія.
Мішина у день ракетної атаки на українські міста, 10 жовтня, записала відеозвернення до українців. Своє відео, записане в автомобілі, знаменитість опублікувала на сторінці Instagram.
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У своєму зверненні стривожена Ксенія закликала українців не ігнорувати сигнали тривоги, не панікувати, берегти себе та вірити у перемогу України.
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