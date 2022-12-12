Екс-модель модель Анна Богдан брала участь в одному із сезонів «Холостяка» та змогла перемогти. Разом із головним героєм Михайлом Заливаком жила в Києві близько року, але кілька місяців тому раптово заявила про розлучення.

Щоб не зациклюватись на проблемах, Ганна заявила про намір закінчити різні курси для розвитку своєї роботи, змінила стиль і вже не раз дивувала кадрами в Інстаграмі з відпочинку. Нещодавно Богдан вирушила до Домінікани, звідки вражала пейзажами, розповідями про відпустку та своїми зауваженнями.

А ось на образи Богдан у купальнику та її відпочинок на пляжах шанувальники реагували досить негативно, не бажаючи бачити так часто. Більшість українців знаходяться вдома без тепла та світла, тож дивитися на подібні моменти безтурботного відпочинку неприємно, про що люди й пишуть у коментарях.

Раніше Богдан поділилася фотографією, яку опублікував Заливако у своєму сторісі. На фото пара позувала у якомусь закладі у Тулумі, Мексика. Цим знімком Михайло вирішив привітати свою екс-подружку із Днем народження.

"Щасливий день народження", - написав Михайло на фото.

"Рік тому", - додав Заливако знизу фотографії.

Нагадаємо, Ганна Богдан показала себе до зустрічі з "Холостяком" Заливако і після розставання

А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан ігнорує українців та продовжує хвалитися відпочинком