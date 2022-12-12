Экс-модель модель Анна Богдан участвовала в одном из сезонов «Холостяка» и смогла победить. Вместе с главным героем Михаилом Заливако жила в Киеве около года, но несколько месяцев назад внезапно заявила о расставании.

Чтобы не зацикливаться на проблемах, Анна заявила о намерении закончить различные курсы для развития своей работы, сменила стиль и уже не раз удивляла кадрами в Инстаграм из отдыха. Недавно Богдан отправилась в Доминикану, откуда впечатляла пейзажами, рассказами об отпуске и своими замечаниями.

А вот на образы Богдан в купальнике и ее отдых на пляжах поклонники реагировали довольно негативно, не желая видеть подобное так часто. Большинство украинцев находятся дома без тепла и света, поэтому смотреть на подобные моменты беззаботного отдыха неприятно, о чем люди и пишут в комментариях.

Ранее Богдан поделилась фотографией, которую опубликовал Заливако в своем сторис. На фото пара позировала в каком-то заведении в Тулуме, Мексика. Этим снимком Михаил решил поздравить свою экс-подружку с Днем рождения.

"Счастливого Дня рождения", - написал Михаил на фото.

"Год назад", - добавил Заливако снизу фотографии.

Напомним, Анна Богдан показала, себя до встречи с "Холостяком" Заливако и после расставания

А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан игнорирует украинцев и продолжает хвалиться отдыхом