Экс-модель Анна Богдан прославилась в сети после своего участие в одном из сезонов шоу «Холостяк», вместе с главным героем проекта она прожила вместе около года. Затем пара объявила о внезапном расставании и отказалась давать комментарии.
Даже в тяжелое для страны и граждан время Анна не отказывает себе в роскошном отдыхе, который активно освещает в сети. По этому поводу под большинством фото Богдан – исключительно негативные комментарии.
Анна же продолжает игнорировать критику и хвастаться отпуском в Доминикане. В этот раз она хвастнула фигурой на пляже в маленьком розовом купальнике.
«Погода быстро меняется – за 5 минут набегают тучи, сильный ливень, и через пару минут снова солнышко» - поделилась Богдан.
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Поскольку экс-модель работает в турагентстве, она также привыкла путешествовать по миру и подбирать лучше курорты для отдыха. Несмотря на сложный период в стране, критика украинцев Богдан не трогает.
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